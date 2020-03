La Juventus ha comunicato il secondo caso di Covid-19 tra i propri giocatori. Dopo Rugani, anche Matuidi è risultato positivo. Per il francese la situazione è sotto controllo. Il giocatore, fa sapere la società, è asintomatico e in auto-isolamento. Le sue condizioni sono buone. Nei prossimi giorni i tamponi per gli altri giocatori della rosa.