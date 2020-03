Coronavirus, Lombardia chiusa. Tommasi: “Serve altro? Stop al campionato” – FOTO

Il Governo vara le misure speciali anti-coronavirus. Con una nuova ordinanza presto sarà impossibile entrare e uscire dalla Lombardia e altre province del nord Italia, se non per motivi gravi. Il calcio però andrà avanti a porte chiuse. L’ex romanista e attuale presidente dell’Associazione italiana calciatori Damiano Tommasi ha espresso la sua posizione su Twitter: “Serve altro? Fermiamo il campionato”. Per il momento non ci sono però indicazioni in questo senso e il Ministro dello Sport Spadafora ha annunciato di essere al lavoro per “trasmettere in chiaro le partite di Serie A”.