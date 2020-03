Coronavirus, l’incoraggiamento di Castan: “Forza amici italiani” – FOTO

I numeri del contagio continuano ad aumentare e Il mondo dello spettacolo si è già messo al lavoro per sensibilizzare l’Italia sull’emergenza coronavirus: i personaggi più influenti della scena raccomandano di attenersi alle disposizioni diffuse da Conte ieri sera, per diffondere il messaggio a più persone possibili ed evitare ulteriori contagi. Anche dal mondo dello sport, però, arrivano messaggi di solidarietà. C’è chi sarà sempre legato a Roma e alla squadra: Leandro Castan, ex difensore giallorosso, ha voluto stringersi al popolo italiano per il duro momento che sta passando. Su Twitter, il giocatore che oggi milita nel Vasco da Gama, in Brasile ha voluto diffondere il suo messaggio d’incoraggiamento: “Forza amici italiani”.