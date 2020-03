Coronavirus, Lamela al fianco dell’Italia: “Voglio inviare le mie forze a tutto il popolo italiano”

In tutto il mondo si sta combattendo contro l’emergenza Coronavirus, l’Italia è uno dei paesi più colpiti e nelle ultime ore molti calciatori hanno voluto mandare un messaggio per aiutare le persone in difficoltà. Tra di loro c’è anche Erik Lamela. L’attaccante del Tottenham infatti, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto scrivere alcune parole di sostengo per tutto il popolo italiano. Questo il testo del tweet dell’ex Roma:

“E’ molto triste quello che sta succedendo soprattutto in Italia, che è il paese più colpito. Molte persone che muoiono ogni giorno. Voglio inviare le mie forze a tutto il popolo italiano e a tutte le persone che lavorano negli ospedali e stanno dando tutto per salvare delle vite“.