Coronavirus, la Serie A pianifica la ripresa: squadre in ritiro a fine aprile

La Serie A potrebbe ripartire prima del paese. Il DPCM che estenderà il periodo di lockdown fino al 4 maggio sarà, con tutta probabilità, approvato nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i calciatori di Serie A potrebbero però entrare in ritiro entro la fine di aprile. Durante la prima parte dei ritiri verrano effettuati test e visite mediche (tamponi, esami sierologici e del sangue), che consentiranno ai calciatori di ricevere una nuova idoneità sportiva. I controlli, prima del 4 maggio, sono stati programmati in modo tale da far trovare le squadre di Serie A pronte per la possibile ripresa degli allenamenti. Nella seconda fase di ritiro sarà poi possibile svolgere il lavoro in piccoli gruppi per poi aggregare l’organico al completo nella terza ed ultima fase.