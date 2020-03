Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana di calcio, ha postato sui suoi social un messaggio video per esprimere solidarietà e vicinanza a tutto il Paese in questo momento di emergenza sanitaria relativa al Coronavirus. Queste le parole del commissario tecnico sul profilo Twitter: “Abbiamo in campo la migliore formazione. In questi giorni ci giochiamo la partita più difficile e solo se saremo tutti ‘distanti ma uniti’ possiamo farcela“.