Coronavirus, la Bundesliga rinvia la ripresa del campionato al 30 aprile

Il calcio tedesco rimarrà fermo fino al 30 aprile. Lo comunica la stessa Federazione Tedesca dopo ad una videoconferenza tenutasi oggi e durata diverse ore tra le componenti del calcio in Germania. In attesa di conoscere lo sviluppo dell’emergenza da Coronavirus nel paese, la DFL ha optato per un rinvio della ripresa del campionato, originariamente fissata per il 2 aprile. L’obiettivo resterebbe comunque quello di concludere i campionati entro il 30 giugno anche ricorrendo alle porte chiuse qualora fosse necessario.