Coronavirus, ipotesi 2021 anche per le Olimpiadi di Tokyo. Pound (CIO): “Non partiranno il 24 luglio”

Non solo il calcio è in subbuglio a causa del Coronavirus, anche le Olimpiadi di Tokyo rischiano di disputarsi con un ritardo considerevole rispetto alla tabella di marcia. Come riporta Usa Today, Dick Pound, membro storico del CIO ha aperto a una nuova ipotesi per i Giochi giapponesi che potrebbero prendere il via nel 2021: “Sulla base delle informazioni fornite dal CIO, il rinvio è stato deciso. I parametri in futuro non sono stati determinati, ma le Olimpiadi non inizieranno il 24 luglio, questo lo so. Lo rimanderemo e inizieremo a occuparci di tutte le problematiche che comporterà spostarlo e sono immense”.