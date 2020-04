Coronavirus, i club di Premier League chiederanno ai giocatori un taglio del 30% sugli stipendi

Il taglio degli stipendi dei calciatori è uno dei temi all’ordine del giorno nell’assemblea di Serie A, ma anche negli paesi se ne discute. Come riporta il The Sun, anche la Premier League si prepara a una decurtazione dei salari. La posizione dei club è quella di chiedere un taglio del 30% degli ingaggi ai giocatori, come emerso al termine dall’incontro odierno tra le società.

“Di fronte a perdite sostanziali e continue per la stagione 2019/20 da quando è iniziata la sospensione delle partite e per proteggere l’occupazione durante, i club della Premier League hanno concordato all’unanimità di consultare i loro giocatori in merito a una combinazione di riduzioni condizionate e rinvii pari a 30 percentuale della retribuzione annua totale. Questa indicazione sarà costantemente sottoposta a revisione al variare delle circostanze”, si legge nella nota ufficiale.