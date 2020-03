Coronavirus, Guida in isolamento: aveva diretto Juventus-Inter

Aveva diretto Juventus–Inter nel recupero della 26esima giornata di Serie A ed ora Marco Guida si è costretto in isolamento volontario presso la sua abitazione. L’allarme è scattato dopo la positività al coronavirus di Rugani, che aveva già mandato in quarantena sia bianconeri che nerazzurri. Secondo quanto riportato da SportMediaset, anche Fabio Maresca (IV uomo) e Ciro Carbone (assistente di linea) avrebbero seguito l’esempio del fischietto di Pompei, isolandosi per evitare probabili ulteriori contagi.