Coronavirus, gli ispettori Figc fanno visita alla Lazio per controllare il rispetto del protocollo

Di giovedì la notizia che Simone Inzaghi avesse aperto gli allenamenti individuali della Lazio alle partitelle tre contro tre con i propri calciatori. Un’attività vietata dal protocollo studiato dal Governo per questa prima parte della fase 2. Come riporta Adn Kronos, gli ispettori del pool di investigatori creato dalla Figc per vigilare sui centri sportivi hanno fatto visita a Formello mentre la squadra si allenava sui vari campi, rispettando il distanziamento dopo che in mattinata erano stati effettuati i test al Lazio Lab.