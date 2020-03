Coronavirus, Florenzi dona 10mila euro per la terapia intensiva del San Raffaele

Sensibilizzazione. E’ questo quello a cui fanno riferimento, a gran voce, molti e influenti personaggi dello spettacolo durante l’emergenza Coronavirus. Tra tutti Chiara Ferragni e Fedez, che su Instagram vantano (insieme) più di 25 milioni di followers. La coppia italiana ha creato una raccolta fondi in collaborazione con l’ospedale San Raffaele, andando a supporto dei reparti di terapia intensiva che devono affrontare i casi più gravi del virus. Tra le donazioni sbuca anche il nome di Alessandro Florenzi: l’ex capitano della Roma ha donato infatti 10mila euro alla raccolta fondi per sostenere la causa e far sentire la sua vicinanza alle persone che vivono in questa delicata situazione.