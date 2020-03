Coronavirus, Conte: “Siglato il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro” – FOTO

Il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, annuncia tramite il suo profilo ufficiale Twitter di aver siglato l’accordo tra sindacati e associazioni di categoria il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le misure sono state adottate per permettere il rallentamento e il totale annullamento della diffusione del coronavirus. Il presidente sul suo profilo social ha dichiarato: “Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L’Italia non si ferma”.