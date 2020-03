Coronavirus, club in riunione lunedì: 9 maggio ultima data valida per la ripresa della Serie A

Conference call per i club di Serie A che lunedì mattina si troveranno in riunione per decidere i comportamenti da seguire, nel caso le misure restrittive adottate per arginare il coronavirus vadano oltre il 3 aprile 2020. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’ultima data ipotizzata per riprendere il campionato è il 9 maggio, rinviando i prossimi europei e riuscendo così a terminare la competizione nel periodo estivo. Se non fosse possibile ricominciare entro la data stabilita, si ipotizza una conclusione del campionato anticipata (difficilmente si procederà all’assegnazione d’ufficio del titolo).