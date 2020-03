Coronavirus, Christillin: “Europei, valutiamo il rinvio”

Il componente dell’Esecutivo Uefa, Christillin, ha rilasciato un’intervista esclusiva al quotidiano “Il Mattino”. Le sue dichiarazioni si rivolgono alla possibilità di un rinvio di Euro2020 a causa dell’emergenza coronavirus e al momentaneo stop delle competizioni calcistiche nazionali. Di seguito le sue dichiarazioni: “Europei, valutiamo il rinvio. La mia opinione è far concludere campionati e coppe, poi il torneo tra un anno. Nessun ritardo sui rinvii: dobbiamo rispettare i paesi membri e non tutti hanno compreso un dramma già chiaro in Italia”.