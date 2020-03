Coronavirus, arriva il nuovo decreto e Callejon e Llorente fanno la fila al supermercato – FOTO

Appena il premier Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo decreto, sono migliaia gli italiani che si sono riversati (inutilmente) in strada per andare al supermercato. Il risultato? File chilometriche – e conseguenti assembramenti – a cui però non sono sfuggiti neanche alcuni calciatori: è il caso di Callejon, in compagnia della moglie Marta, e Fernando Llorente. I due giocatori del Napoli sono stati fotografati in fila al Carrefour di corso Europa insieme a tantissimi napoletani che hanno mal interpretato le direttive del Governo. “La prova che non bisogna essere geni per fare il calciatore”, hanno commentato sui social.