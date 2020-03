Coronavirus, anche Douglas Costa lascia l’Italia dopo la negatività al tampone

Dopo Higuain, Pjanic e Khedira anche Douglas Costa ha lasciato l’Italia. Secondo quanto riporta gazzetta.it il brasiliano della Juventus è volato in Brasile per raggiungere la famiglia che non vedeva da tempo, il tutto dopo esser venuto a conoscenza che il tampone fatto dopo la positività di Rugani è risultato negativo. Per tutti ci sarà da capire quali potrebbero essere le conseguenze una volta che saranno tornati a Torino.

RISPOSTA – Intanto Nicola Higuain, fratello e agente del Pipita, ha voluto rispondere tramite i social dopo le polemiche dovute all’addio all’Italia di Gonzalo: “Nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e di considerazione“.