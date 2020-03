Coronavirus, altri due contagi in Liga: l’annuncio dell’Alaves

Dopo il primo caso in Liga, che aveva trovato positivo al tampone per coronavirus Martin Garcia Ortega, direttore generale del Leganes, arrivano altri due casi positivi in Spagna. Attraverso un comunicato ufficiale il Deportivo Alaves ha reso noto che due elementi della loro società, senza specificare se si tratti di giocatori o persone appartenenti allo staff, sono risultati positivi al Covid 19. La società spagnola ha inoltre aggiunto che le condizioni dei due contagiati sono asintomatiche e che le persone in questione godono inoltre di ottime condizioni. In ogni caso, il centro sportivo – come comunicato dal club – verra chiuso e le attività sospese.