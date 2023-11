Coppe Europee, le italiane volano: così ci sarebbe un posto Champions in più

Sette squadre in piena corsa per la qualificazione agli ottavi. Se il percorso dovesse continuare anche nel 2024 la quinta in classifica della serie A andrebbe in Champions

Il rendimento delle italiane in Europa continua ad essere ottimo dopo le tre finali dello scorso anno. E il rendimento complessivo di una nazione nelle coppe europee in questa stagione ha un'importanza raddoppiata dall'assegnazione di un posto in più per la prossima Champions League. Ad oggi, il percorso in Europa vede davanti a tutti le squadre tedesche e italiane, che hanno sommato il miglior punteggio, mantenendo tutte le 7 formazioni partecipanti pienamente in corsa per il passaggio del turno. Un dato ovviamente provvisorio, ma se dovesse essere confermato a marzo allora la Serie A qualificherebbe alla prossima Champions anche la quinta classificata in campionato. Ecco i valori attuali basati sulla posizione in classifica delle italiane nei vari gironi di Champions, Europa e Conference League.