Coppa Italia, tra Juventus e Inter finisce 0 a 0: bianconeri in finale

La Juventus è la prima semifinalista della Coppa Italia. Forte del 2 a 1 ottenuto nella gara di andata, i bianconeri si qualificano alla finalissima dopo aver pareggiato 0 a 0 con l’Inter a all’Allianz Stadium.

Una gara condotta dal primo all’ultimo dagli uomini di Antonio Conte, che nonostante il forcing non riescono però a rendersi mai particolarmente pericolosi dalle parti di Buffon. La Juventus, molto imprecisa nell’impostazione ma perfetta in fase difensiva, ha sfruttato bene le ripartenza con il solito Ronaldo, che ha impensierito più volte il portiere avversario Handanovic. Prima finale da allenatore per Andrea Pirlo, che con la Juventus ha già vinto una volta la Coppa Italia da giocatore sotto la gestione Allegri.