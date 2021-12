Coppa Italia, Sampdoria-Torino 2-1: blucerchiati agli ottavi contro la Juventus

Padroni di casa bravi a gestire il vantaggio fino a fine partita alternando titolari e seconde linee

La sfida tra Sampdoria e Torino chiude i sedicesimi di Coppia Italia completando il tabellone degli ottavi. I blucerchiati passano il turno grazie ai gol di Quagliarella e Verre. I granata erano anche riusciti a pareggiare grazie a Mandragora su rigore, ma non c'è stato nulla da fare. Padroni di casa bravi a gestire il vantaggio fino a fine partita alternando titolari e seconde linee come Ciervo, giovane di proprietà della Roma in campo per oltre 70' fornendo un assist. La Samp, dunque, che tra circa un mese si giocherà i quarti contro la Juventus.