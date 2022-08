Coppa Italia, Salernitana-Parma 0-2: campani eliminati

Il club granata affronterà la Roma domenica prossima per la prima giornata di Serie A

La Salernitana perde 2-0 in casa contro il Parma nel primo turno di Coppa Italia. Il club campano cade all'Arechi sotto i colpi di Camara e Mihaila. La squadra di Nicola viene così eliminata dalla competizione ad una settimana dall'esordio in campionato contro la Roma, in programma domenica 14 alle 20:45.