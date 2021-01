Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2: azzurri in semifinale, affronteranno l’Atalanta

Il Napoli centra le semifinali di Coppa Italia. La squadra di Gattuso, dopo la batosta di Verona con l’Hellas, si rialza ed elimina al Diego Armando Maradona lo Spezia, giustiziere della Roma. Gli azzurri battono 4-2 gli uomini di Vincenzo Italiano, chiudendo la pratica già nel primo tempo. All’intervallo, infatti, i padroni di casa sono avanti addirittura 4-0 con i gol di Koulibaly (5′), Lozano (20′), Politano (30′) ed Elmas (40′). Nella ripresa lo Spezia torna sotto, il Napoli cala ma i gol di Gyasi (71′) e Acampora (73′) non bastano per mettere in discussione risultato e qualificazione. I partenopei accedono in semifinale di Coppa Italia, dove affronteranno l’Atalanta che ieri ha eliminato la Lazio.