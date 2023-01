Coppa Italia, Milan-Torino 0-1: rossoneri eliminati dopo i tempi supplementari

I granata espugnano San Siro in inferiorità numerica per l'espulsione di Djidji al 70'

Un'altra serata di delusione in pochi giorni per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri perdono in casa 1-0 contro il Torino e sono eliminati dalla Coppa Italia. Decide il gol di Adopo arrivato al 114' con i granata in inferiorità numerica per l'espulsione di Djidji al 70'. Torino ai quarti di finale, affronterà la vincente di Fiorentina-Sampdoria. Per il Milan il primo obiettivo è definitamente sfumato.