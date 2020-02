Coppa Italia, Milan-Juventus 1-1: Rebic la sblocca, Ronaldo riporta l’ordine

Dopo il successo del Napoli sull’Inter ieri sera a San Siro, il Milan si ferma in casa oggi contro la Juventus. Semplice 1-1 per i rossoneri di Pioli con la squadra di Sarri che riporta gli equilibri grazie al solito Cristiano Ronaldo. Le due squadre alla fine del primo tempo entrano negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa Rebic sblocca il parziale al 61′. Nel finale Calabria rovina tutto: il suo fallo di mano concede il rigore alla Juventus e Cristiano Ronaldo congela Donnarumma al 91′. Le ammonizioni dei diffidati Ibrahimovic e Castillejo non consentiranno ai due rossoneri di giocare la partita di ritorno. Stessa sorte per Hernandez: l’espulsione arrivata a venti minuti dalla fine della gara gli costerà la partita all’Allianz Stadium.