Coppa Italia, Milan-Inter 0-0: senza reti l’andata della semifinale

Poco spettacolo, agonismo e tanti errori nel primo Derby della Madonnina dei due che decideranno una delle finaliste

Si sono aperte stasera le semifinali di Coppa Italia. A 'San Siro' è andato in scena il primo dei due attesissimi Derby della Madonnina tra Milan e Inter, replay delle due stracittadine giocate in campionato e del duello per lo scudetto. Un match che stavolta non ha offerto grande spettacolo e si è chiuso sullo 0-0. Poche occasioni vere in entrambi i tempi, tanto agonismo e parecchie imprecisioni tecniche, con qualche polemica per un paio di situazioni arbitrali in area su cui Mariani ha lasciato correre, scontentando entrambe le squadre. Buona prestazione di Florenzi, in campo da titolare con i tifosi che gli hanno riservato applasi al momento dell'uscita. Il ritorno è in programma ad aprile, con i gol che valgono doppio in trasferta. Domani sera in campo Fiorentina-Juventus nell'altra semifinale d'andata.