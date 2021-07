Coppa Italia, Mediaset acquisisce i diritti. C’è anche la Supercoppa

Rai ha mantenuto invece i diritti radiofonici, con un'offerta da 400mila euro a stagione in media

Mediaset si è aggiudicata i diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana per le prossime tre stagioni. Come scrive Calcio e Finanza, Mediaset avrebbe offerto 48,2 milioni all’anno per il triennio, acquistando tutti i diritti presenti nel bando (sia in chiaro che pay). La Rai ha mantenuto invece i diritti radiofonici, con un'offerta da 400mila euro a stagione in media. La nuova Coppa Italia vedrà protagoniste squadre di Serie A (20 club), Lega B (20 club) e Lega Pro (4 club).