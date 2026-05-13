L'Inter batte 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico e alza al cielo la decima Coppa Italia della sua storia (superando la Roma, ferma a 9, nell'albo doro). Contro i biancocelesti i neroazzurri passano in vantaggio al 14' grazie alla spizzata di testa di Thuram su corner di Dimarco e all'intervento goffo di Marusic che insacca la sfera nella propria porta, poi ci pensa Lautaro Martinez al 35' a insaccare da due passi l'ottimo pallone recuperato da Dumfries chiudendo di fatto l'incontro. Dopo il doppio vantaggio, infatti, la squadra di Chivu fresca del 21° scudetto ha gestito il match fino al triplice fischio. Delusione per la formazione di Sarri, che con un successo avrebbe potuto qualificarsi in Europa League: ma non sarà così.