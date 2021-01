Coppa Italia, Lazio eliminata: l’Atalanta vince 3-2 con un uomo in meno e va in semifinale

Lazio eliminata, Atalanta in semifinale. È il responso che arriva dal Gewiss Stadium di Bergamo dov vince la squadra di Gasperini 3-2 al termine di una partita bellissima. In vantaggio ci vanno i nerazzurri al 7′ con Djimsiti, ma i ragazzi di Inzaghi pareggiano con Muriqi al 17′ e poi vanno addirittura in vantaggio al 34′ con Acerbi. Passano solo tre minuti e Malinovskyi pareggia prima della fine del primo tempo. Nella ripresa al 53′ viene espulso Palomino, ma l’Atalanta è bravissima a trovare al 57′ il gol del 3-2. Al 65′ Zapata potrebbe anche chiuderla ma si fa parare il rigore da Reina. Gli ultimi 20′ sono di assedio Lazio, ma le parate di Gollini dicono di no a tutti i tentativi dei biancocelesti. L’Atalanta in semifinale troverà la vincente di Napoli-Spezia.