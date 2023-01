Coppa Italia, Lazio ai quarti: contro il Bologna basta un gol di Felipe Anderson

La Lazio stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel match degli ottavi contro il Bologna, all'Olimpico, alla squadra di Sarri basta un gol di Felipe Anderson nel primo tempo per battere la formazione di Thiago Motta. Il brasiliano realizza a porta vuota il gol del vantaggio dopo il recupero palla di Pedro sull'errore in fase d'impostazione di Sosa. I biancocelesti dovranno aspettare il match di questa sera tra Monza e Juventus per conoscere il proprio avversario nel prossimo turno.