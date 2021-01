Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-1 il Cagliari: Gasperini ai quarti, Di Francesco eliminato

Nell’ultima gara di Coppa Italia in programma questa settimana, l’Atalanta batte 3-1 il Cagliari e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Lazio-Parma, in programma giovedì prossimo. I nerazzurri di Gasperini inizialmente sbattono su Vicario, che si oppone a Miranchuk, Gosens e Frueler, ma è lo stesso Miranchuk a sbloccare il punteggio al 43′, con un tiro di prima intenzione su assist di Muriel. Al 55′ Sottil realizza l’1-1, ma sei minuti più tardi Muriel riporta avanti l’Atalanta. Che al 64′ firma il tris con Sutalo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le speranze della squadra di Di Francesco si infrangono sulla traversa colpita da Sottil all’80’.