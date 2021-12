Coppa Italia, la Fiorentina batte 2-1 il Benevento: agli ottavi trova il Napoli

Sottil e Milenkovic stendono i campani e portano i viola oltre i sedicesimi

Fiorentina-Benevento chiude la giornata di Coppa Italia. I viola fanno valere la categoria battendo 2-1 i campani, ma quanta fatica. Milenkovic apre le marcature al 19' e Sottil raddoppia a inizio secondo tempo. Gli uomini di Caserta, però, non mollano e creano non pochi pericoli dalle parti di Rosati che ha dovuto abbassare la saracinesca in almeno quattro occasioni prima del gol del 2-1 di Moncini al 51'. Il Benevento trova addirittura il pareggio con Lapadula all'82', ma il Var cancella tutto per un fuorigioco. La Fiorentina passa dunque agli ottavi dove affronterà un'altra squadra campana, il Napoli.