Coppa Italia, Juventus-Sassuolo 2-1: Vlahovic ritrova la Fiorentina in semifinale

E' proprio il serbo a decidere la gara nel finale

A Torino, Juventus e Sassuolo chiudono il calendario dei quarti di finale di Coppa Italia. Bianconeri in vantaggio subito con Dybala al 3', bravo a sfruttare da dentro l'area un pallone arrivatogli dopo il rimpallo di un tiro di Mckennie. I padroni di casa si accontentano arroccandosi in difesa fino al gol di Traoré viziato da un tocco di Zakaria al 25'. La partita diventa bellissima con occasioni da una parte e dall'altra anche se i pericoli più grandi li corre Pegolo, rivelatosi il migliore di suoi grazie ad alcune parate provvidenziali su Vlahovic e Morata tra le altre. All'88 Vlahovic decide di chiudere la gara con un'ottima azione sulla linea di fondo. Arrivato al limite dell'area piccola ha provato la conclusione trovando la deviazione decisiva di Ruan Tressoldi. La Juventus in semifinale affronterà la Fiorentina con l'andata all'Artemio Franchi.