Coppa Italia, Juventus-Monza 2-1: bianconeri ai quarti di finale contro la Lazio

Si chiude il giovedì di Coppa Italia con la Juventus che stacca il pass per i quarti di finale. Nel match dello Stadium, la formazione di Allegri (in panchina Landucci) fatica a battere il Monza di Raffaele Palladino. Un gol per parte nel primo tempo: Kean per i bianconeri, Valoti per la formazione lombarda. Nella ripresa decisiva la rete di Chiesa che, alzatosi dalla panchina, torna al gol dopo più di un anno dall'infortunio. Nel prossimo turno, la Juventus sfiderà la Lazio dell'ex Maurizio Sarri che questo pomeriggio ha battuto per 1-0 il Bologna.