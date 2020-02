Coppa Italia, Juventus-Milan verso le porte aperte ma solo per i residenti in Piemonte

Sta facendo molto discutere la decisione della Lega di rinviare cinque partite, tra cui Juventus-Inter, per cui inizialmente erano state disposte le porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Questo mercoledì, però, all’Allianz Stadium è in programma anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri e il Milan. Come riporta ‘La Stampa’, però, nel corso del vertice di queste ore con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, è stato deciso che la partita si giocherà a porte aperte. In ogni caso, però, allo stadio dovrebbero poter accedere solo i residenti in Piemonte.