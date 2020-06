Coppa Italia, Juve-Milan 0-0: bianconeri in finale grazie al gol fuori casa di Ronaldo

Un pareggio, niente di più nella prima partita italiana dopo il lockdown causato dal coronavirus. La Juventus si aggiudica la finale di Coppa Italia con un semplice 0-0: la rete di Cristiano Ronaldo al 91′ all’andata di San Siro consegna l’ultimo step ai compagni in virtù delle reti fuori casa (era finita 1-1, per i rossoneri aveva segnato Rebic). Reti inviolate e poco spettacolo per le formazioni di Sarri e Pioli. La partenza, dopo il minuto di silenzio per le vittime del Covid-19, però è stata al cardiopalma. Nel primo quarto d’ora succede di tutto: colpo di mano in area di Conti, Orsato al Var ricontrolla e poi assegna calcio di rigore alla Juventus. Ronaldo dal dischetto calcia forte alla destra di Donnarumma ma il pallone si stampa sul palo. Subito dopo la ripartenza del Milan, che si ferma però nei pressi del centrocampo a causa di un intervento killer di Rebic su Danilo. Rosso diretto e rossoneri in 10 dal 16′. Primo tempo che vede la Juve primeggiare ma Ronaldo sbaglia parecchio. La Juventus amministra e rimane padrona del campo per tutto il secondo tempo, pur non riuscendo a dare la zampata vincente. Domani si scoprirà la seconda finalista, una tra Napoli e Inter.