Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: Bonny e Diouf regalano la semifinale a Chivu

Il calcio italiano non si ferma, nemmeno in un freddo mercoledì di febbraio. All’U-Power Stadium di Monza, l’Inter supera il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia, conquistando la qualificazione al termine di una gara tutt’altro che semplice. I nerazzurri partono meglio e, in un clima gelido, trovano il vantaggio con il colpo di testa di Bonny. Nella ripresa il copione non cambia: l'inserimento di Diouf porta al raddoppio e al 2-0 che sembra indirizzare definitivamente il match. Il Torino, però, non si arrende e prova a riaprirla con la rete di Kulenovic, prima del gol di Prati annullato per fuorigioco. Nel finale la squadra di Baroni si riversa in avanti, ma l’Inter gestisce con ordine e chiude senza ulteriori rischi. In semifinale i nerazzurri affronteranno la vincente di Napoli-Como.