Coppa Italia, Inter-Milan 2-1: Eriksen regala la semifinale a Conte

Pazza Inter. Pazzo Milan. Pazzo derby. Partita dalle grandi emozioni quella andata in scena a San Siro, che apre ai nerazzurri le porte delle semifinali di Coppa Italia dopo il 2 a 1 in exremis rifilato ai cugini rossoneri. Match che sorride subito al Diavolo, con Ibra bravo a girare il diagonale tra le gambe di Kolarov per l’1 a 0 milanista. Meglio i rossoneri nella prima parte di gara e gli animi si accendono poco prima dell’intervallo. Romagnoli atterra Lukaku, i due vengono a contatto ma è tra il belga e Ibrahimovic che si scatena il vero parapiglia. Viso contro viso, qualche parola di troppo e Valeri costretto ad ammonirli.

Nella ripresa la musica cambia, soprattutto per l’espulsione dello stesso svedese per doppio giallo. Il Milan abbassa le marce, l’Inter prende campo e su una delle solite scorribande di Barella arriva il fallo in area di Leao. Lukaku gelido segna dal dischetto e inizia così l’assedio dell’Inter. Girandola di cambi e sostituzioni, compresa quella per il direttore di gara Valeri, sostituito dal quarto uomo Chiffi dopo un problema muscolare. Il recupero è extralarge, ben 10 minuti, ed è proprio al 97esimo che i rossoneri mettono la freccia. Eriksen – appena entrato per Brozovic – disegna la parabola perfetta da calcio piazzato, regalando così a Conte la vittoria nel derby e la semifinale di Coppa Italia.