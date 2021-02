Coppa Italia, Inter-Juventus 1-2: doppietta di Ronaldo in rimonta, l’andata è bianconera

Va alla Juventus il primo round della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La squadra di Pirlo riesce a espugnare ‘San Siro’, battendo i nerazzurri in rimonta. Succede tutto nel primo tempo, con il vantaggio degli uomini di Conte firmato da Lautaro Martinez a 9′, ma poi la ribalta Cristiano Ronaldo con una doppietta. Prima il portoghese segna su rigore al 26′, assegnato dal Var per un fallo di Young su Cuadrado, poi sfrutta una clamorosa indecisione di Bastoni per battere a porta vuota. Finisce 2-1 per la Juventus, che si mette quindi in posizione di grande vantaggio in vista del ritorno in programma tra una settimana. Sabato, però, i bianconeri ospiteranno la Roma in uno scontro diretto importantissimo per il cammino in campionato.