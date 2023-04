Coppa Italia, Inter-Juventus 1-0: un gol di Dimarco porta i nerazzurri in finale

Al Meazza, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (all'andata 1-1) l'Inter, detentrice del trofeo, davanti a oltre 75 mila spettatori A sbloccare il risultato ci pensa Dimarco dopo un quarto d'ora di gioco. Taglio centrale da parte di Barella in area avversaria e tocco del 32 nerazzurro all'altezza del dischetto del rigore. La Juventus cerca il pareggio ed è Kostic a creare il più grande pericolo per la porta di Onana: il camerunese devia in angolo, a volo d'angelo, il destro dal limite dell'esterno serbo. Anche i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un diagonale di Lautaro Martinez che esce di poco. Nella ripresa Allegri inserisce Milik al posto di Kostic, ma è ancora l'Inter ad andare vicino al raddoppio. Al 52' Dzeko realizza un gol fantastico, ma viene annullato per fuorigioco di partenza. Al 72' Perin tiene a galla la Juve con una bellissima di istinto su Mhkitaryan. L'Inter si qualifica per la finale del 24 maggio dove affronterà allo Stadio Olimpico di Roma chi passerà nell'altra semifinale tra Fiorentina e Cremonese (andata 2-0).