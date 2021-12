Coppa Italia, in campo i sedicesimi: avanti Udinese, Venezia e Genoa

Nessuna sorpresa nelle partite di quest'oggi della Coppa Italia: fuori Ternana, Crotone e Salernitana. Giovedì la Roma conoscerà la sfidante agli ottavi

Si è conclusa stasera la prima parte dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In campo sono scese sei squadre che si sono sfidate in gara secca. Nessuna sorpresa: nel pomeriggio la vittoria del Venezia sulla Ternana per 3-1, poi il 4-0 dell'Udinese sul Crotone. Infine, lo scontro tra Genoa e Salernitana, fanalini di coda della classifica di Serie A, vinto dalla squadra di Shevchenko per 1-0 col gol di Ekuban, che regala quindi la prima vittoria in assoluto sulla panchina rossoblù all'ucraino. Domani in campo Verona-Empoli, Cagliari-Cittadella e Fiorentina-Benevento, poi giovedì Sampdoria-Torino e Spezia-Lecce: da quest'ultima uscirà la sfidate della Roma agli ottavi.