Coppa Italia Frecciarossa, nasce la partnership tra Trenitalia e Lega Serie A

Oltre ai 5 milioni incassati dall'accordo tra le due parti, Trenitalia diventa anche Travel Partner per il prossimo biennio della Serie A TIM 'analogica' e di quella digitale (eSerie A TIM)

È stato raggiunto un accordo tra Trenitalia e la Lega di Serie A per quanto riguarda la Coppa Italia 2021-22. Come si evince dal comunicato emesso da fsnews.it, a partire dai sedicesimi, il nome della competizione sarà Coppa Italia Frecciarossa, mentre Supercoppa Frecciarossa designerà la sfida di finale in programma tra Inter e Juventus.