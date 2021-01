Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: Lukaku porta Conte ai quarti con un gol al 119′

All’ultimo minuto, grazie a un gol di Lukaku, l’Inter si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. La Fiorentina resiste 119′, poi viene beffata dalla rete dell’attaccante belga che, praticamente allo scadere, riesce a battere Terracciano. Durante i tempi regolamentari, i nerazzurri erano passati in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Vidal (40′), tuttavia la “Viola” era riuscita a rimontare con il gol di Kouamé (57′). Tra il pareggio della Fiorentina e il 2-1 decisivo di Lukaku, anche due grosse occasioni non sfruttate dagli uomini di Conte, prima con Lautaro e poi con lo stesso ex Chelsea. Nella serata di oggi, gli ottavi di Coppa Italia continueranno con Napoli-Empoli (17.45) e Juventus-Genoa (20.45).