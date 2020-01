Coppa Italia, Fiorentina ai quarti: Atalanta battuta 2-1

La Fiorentina batte l’Atalanta all’84’ grazie a Lirola e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Ad aprire le danze ci ha pensato Cutrone: l’ex Milan, all’esordio con la maglia viola, fa esplodere l’Artemio Franchi dopo soli 11′. La traversa colpita da Pasalic nella mezz’ora non porta ai nerazzurri il pareggio sperato. L’Atalanta riprende le redini del match nel secondo tempo, quando Ilicic mette la sua firma sul tabellone al 67′. Il rosso a Pezzella lascia la Fiorentina in dieci uomini, ma il gol di Lirola a 6 minuti dal 90esimo riporta i padroni di casa in vantaggio. La squadra di Firenze sfiderà l’Inter di Conte nei quarti di finale di Coppa Italia.