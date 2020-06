Coppa Italia, Coca-Cola sarà “title sponsor” della finale

La Serie A e Coca-Cola hanno siglato una partnership che comincerà in occasione della prossima finale di Coppa Italia in programma il 17 giugno allo Stadio Olimpico. Il noto marchio di bevande gassate sarà title sponsor e la finale, come si legge nel comunicato, sarà ricca di iniziative che attraverso le piattaforme social, digital e gaming coinvolgeranno il pubblico a casa prima, durante e dopo la partita.

“Accogliamo con grande entusiasmo Coca-Cola, uno dei brand più conosciuti al mondo, tra i nostri partner – ha dichiarato Luigi De Siervo, Ad della Lega Serie A –. La partnership è conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali che stiamo costruendo negli ultimi mesi con la piena collaborazione dei 20 Club associati”.

“Da moltissimi anni Coca-Cola sostiene lo sport e il calcio in tutto il mondo, e crediamo che la Coppa Italia possa essere una ulteriore occasione per unire le persone attraverso la celebrazione dello sport più popolare al mondo”, ha dichiarato Alex Zigliara, General Manager di Coca-Cola Italia.