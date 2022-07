Coppa Italia, cambia il regolamento: panchina allargata a 15 giocatori

Cambia il regolamento della Coppa Italia per la stagione 2022/2023. La Lega Serie A con un comunicato sul proprio sito ufficializzato alcune modifiche: "Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali undici iniziano la gara e i rimanenti sono designati quali riserve".Dal prossimo anno si potranno convocare 26 giocatori e la panchina sarà allungata. Le riserve potranno essere 15. Il torneo inizierà domani con il primo turno preliminare che vedrà scendere in campo squadre della Serie B e della Serie C.