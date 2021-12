Coppa Italia, Cagliari-Cittadella 3-1: sardi agli ottavi contro il Sassuolo

Dopo il Pisa, i sardi eliminano il Cittadella e passano il turno

Il Cagliari continua il proprio cammino in Coppa Italia affrontando il Cittadella nei sedicesimi. Gli uomini di Mazzari sbrigano la pratica con un 3-1 grazie ai gol di Deiola e Ceter nel primo tempo. Gaston Pereiro ha chiuso la partita al 64'. Donnarumma ha provato a riaprire la partita nel finale ma per i veneti, a cui è stato annullato anche un gol, non c'è stato nulla da fare. I sardi passano agli ottavi dove troveranno il Sassuolo nel doppio confronto di gennaio.