Coppa Italia, Atalanta-Bologna 0-1: Castro porta i rossoblù in semifinale

Storico traguardo per la squadra di Italiano che torna in semifinale dopo 26 anni: l'argentino decide sfruttando un'uscita a vuoto di Rui Patricio

Il Bologna centra l'impresa. Al termine di una partita molto bella e intensa al Gewiss Stadium, la squadra di Italiano batte 1-0 l'Atalanta in trasferta nei quarti di Coppa Italia e conquista una storica semifinale dopo 26 anni. A firmare questa serata magica per i rossoblù la rete di Santiago Castro, entrato da pochi minuti, che all'80' beffa Rui Patricio che va a vuoto in uscita. Il Bologna passa e in semifinale giocherà contro la vincente di Juve-Empoli, in campo il 26 febbraio.