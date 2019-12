L’Istanbul Basaksehir ha superato per 0-1 il Trabzon nella sfida valida per la Coppa di Turchia. Gli avversari della Roma nel Gruppo J di Europa League hanno siglato il gol partita grazie a Demba Ba. I padroni di casa invece, con Balci dal dischetto, non hanno sfruttato l’occasione per riportare in equilibrio il risultato e riaprire la gara. La squadra allenata da Okan Buruk si è aggiudicata così il passaggio agli ottavi di finale della competizione.