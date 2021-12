Coppa d’Africa, l’ECA alla Fifa: “Senza l’ok medico i giocatori non partiranno”

Chiara la email dell'Associazione, preoccupata della salute dei calciatori che partiranno per il torneo continentale

L'ECA (Associazione Europea dei Club) minaccia di non rilasciare giocatori internazionali per la Coppa d'Africa (gennaio-febbraio 2022 in Camerun), preoccupata per il protocollo sanitario dell'evento sullo sfondo della pandemia di Covid. "A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori". Questa l'email inoltrata venerdì scorso alla Fifa. l'ECA sottolinea soprattutto il rischio di un'assenza dei giocatori più lunga del periodo di disponibilità previsto, date le quarantene e restrizioni di viaggio legate in particolare all'emergere della variante Omicron del coronavirus. Secondo le regole per lo svincolo dei nazionali, confermate più volte dalla Fifa dall'agosto 2020, i club possono trattenere i propri giocatori in caso fosse "obbligatoria una quarantena di almeno cinque giorni dall'arrivo lì dove si dovrebbe giocare la partita o presso la sede del club al suo ritorno". All'inizio di dicembre l'Associazione Europea dei Club ha ribadito che questi presupposti debbano essere rigorosamente rispettati.